44-летняя Джессика Альба в легинсах и топе показала фигуру во время занятий спортом

Актриса в легинсах и топе встала в планку

Актриса Джессика Альба в легинсах и топе встала в планку. Снимками она поделилась в соцсети.

Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети

44-летняя Джессика Альба позировала в черных легинсах и укороченном топе, а также спортивных кроссовках. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. В кадре актриса показала, как делает планку.

Знаменитость отмечала, что занимается спортом практически каждый день, и это помогает ей в том числе справляться со стрессом. По словам звезды, если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также Альба строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По признанию артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.

Ранее 44-летняя Джессика Альба снялась в купальнике на пляже.