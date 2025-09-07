Ричмонд
В Венеции назвали лучшего режиссера

Награду за лучшую режиссуру в Венеции получил американец Бенни Сэфди
Бенни Сэфди
Бенни СэфдиИсточник: Legion-Media.ru

Лучшим режиссером на 82-м международном кинофестивале в Венеции жюри посчитало американца Бенни Сэфди

39-летний режиссер снял спортивную биографическую драму «Крушащая машина» по своему сценарию. Лента рассказывает о жизни и карьере бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра. Главную роль в картине сыграл Дуэйн Джонсон. Там также появились Эмили Блант и Александр Усик

«Золотого льва» на конкурсе получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Новый фильм режиссера в жанре комедийной драмы состоит из трех историй об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в Нью-Йорке, Париже и Дублине. В ленте сыграли Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

Награду получила и китайская актриса Синь Чжилэй за роль в картине «Солнце встает над всеми нами», а лучшую мужскую роль исполнил Тони Сервилло в фильме Паоло Соррентино «Помилование».