В Венеции назвали лучшего режиссера

«Золотого льва» на конкурсе получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Новый фильм режиссера в жанре комедийной драмы состоит из трех историй об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в Нью-Йорке, Париже и Дублине. В ленте сыграли Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.