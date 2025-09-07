Назван лучший актер в конкурсе Венецианского кинофестиваля

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль по итогам 82-го Венецианского кинофестиваля получил итальянский актер Тони Сервилло за роль президента Италии в фильме Паоло Соррентино «Помилование». Церемонию вручения транслировали на официальном канале Биеннале.
Работа Паоло Соррентино стала фильмом открытия фестиваля, в центре сюжета — вымышленный президент Итальянской Республики Мариано Де Сантис, который испытывает сложности перед подписанием закона о легализации эвтаназии.
82-й Международный Венецианский кинофестиваль начал свою работу 27 августа. Жюри в этом году возглавил режиссер Александр Пэйн.
В основном конкурсе были также представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей. Также в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Лента участвовала в основной конкурсной программе. Кроме того, за награды боролись ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.
Победителем 82-го Венецианского кинофестиваля стал фильм Отец, мать, сестра, брат».