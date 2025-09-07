Назван лучший актер в конкурсе Венецианского кинофестиваля

В основном конкурсе были также представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей. Также в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Лента участвовала в основной конкурсной программе. Кроме того, за награды боролись ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.