Назван лучший актер в конкурсе Венецианского кинофестиваля

Награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Венеции получил Тони Сервилло
Кадр из фильма «Помилование»
Кадр из фильма «Помилование»

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль по итогам 82-го Венецианского кинофестиваля получил итальянский актер Тони Сервилло за роль президента Италии в фильме Паоло Соррентино «Помилование». Церемонию вручения транслировали на официальном канале Биеннале.

Работа Паоло Соррентино стала фильмом открытия фестиваля, в центре сюжета — вымышленный президент Итальянской Республики Мариано Де Сантис, который испытывает сложности перед подписанием закона о легализации эвтаназии.

82-й Международный Венецианский кинофестиваль начал свою работу 27 августа. Жюри в этом году возглавил режиссер Александр Пэйн.

В основном конкурсе были также представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей. Также в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Лента участвовала в основной конкурсной программе.  Кроме того, за награды боролись ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.

Победителем 82-го Венецианского кинофестиваля стал фильм Отец, мать, сестра, брат».