Назван победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша был удостоен главного приза 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Победителей объявило международное жюри во главе с американским режиссером, двукратным обладателем «Оскара» Александром Пэйном. Об этом сообщает агентство Reuters.
Всего в основном конкурсе участвовала 21 картина.
«Отец, мать, сестра, брат» — триптих, состоящий из не связанных между собой историй, герои которых — взрослые братья и сестры, которые воссоединяются после долгих лет разлуки. В ленте снялись Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг.
В прошлом году главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» получил испанский режиссер Педро Альмодовар за картину «Комната по соседству».