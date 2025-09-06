Ричмонд
Назван победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» режиссера Джармуша был удостоен «Золотого льва»
Джим Джармуш
Джим ДжармушИсточник: Legion-Media.ru

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша был удостоен главного приза 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Победителей объявило международное жюри во главе с американским режиссером, двукратным обладателем «Оскара» Александром Пэйном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего в основном конкурсе участвовала 21 картина.

«Отец, мать, сестра, брат» — триптих, состоящий из не связанных между собой историй, герои которых — взрослые братья и сестры, которые воссоединяются после долгих лет разлуки. В ленте снялись Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг.

В прошлом году главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» получил испанский режиссер Педро Альмодовар за картину «Комната по соседству». 