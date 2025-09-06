Назван победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

«Отец, мать, сестра, брат» — триптих, состоящий из не связанных между собой историй, герои которых — взрослые братья и сестры, которые воссоединяются после долгих лет разлуки. В ленте снялись Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг.