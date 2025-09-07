Путин наградил Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удостоил поэта и драматурга Юрия Энтина ордена «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Энтина Юрия», — говорится в документе.
Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: «Приключения Буратино», «31 июня», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Незнайка с нашего двора». Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи «Чунга-Чанга».
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» создаст два анимационных фильма на стихи Энтина.