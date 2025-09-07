7 сентября 2025 Источник: ТАСС

Путин наградил Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Поэта и драматурга удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность