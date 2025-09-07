Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Поэта и драматурга удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
Юрий Энтин
Юрий ЭнтинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удостоил поэта и драматурга Юрия Энтина ордена «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Энтина Юрия», — говорится в документе.

Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: «Приключения Буратино», «31 июня», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Незнайка с нашего двора». Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи «Чунга-Чанга».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» создаст два анимационных фильма на стихи Энтина.