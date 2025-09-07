В Таганроге создадут первый в России музей Фаины Раневской

В Симферополе в августе 2016 года была открыта мемориальная доска Фаине Раневской (Фельдман) на доме, где она проживала с 1918 по 1923 годы. Актриса играла в театрах Керчи и Евпатории, а в Симферополе почти пять лет выступала на сцене бывшего дворянского театра. Установить точное место жительства Раневской в Симферополе помогли обращения в центральный архив РФ и государственный архив Крыма. В частности, были получены подтверждения, что актриса действительно выступала на театральной сцене Симферополя, а по спискам жильцов было установлено, что она проживала в доме № 16 по улице Товчиановской (ныне улица имени Самокиша). В Крымском академическом театре имени М. Горького в Симферополе размещена ее фотография.