Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский

Никита Михалков и Владимир Мединский
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия вместе со странами Глобального Юга предложит альтернативу голливудским ценностям в мире кино с этническими и гендерными квотами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский вместе с режиссером Никитой Михалковым и кинематографистами из Китая принял участие в презентации кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия. К сожалению, эти требования были приняты “Оскаром” в 2020-м», — отметил Мединский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия вместе с кинематографистами из Китая, Индии, Ирана, арабских стран, стран Азии и Латинской Америки даст основанную на консервативных ценностях альтернативу «этому странному крену в культуре».

Ранее Мединский оценил фильм Гая Ричи «Переводчик» на тройку.