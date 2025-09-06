Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия вместе со странами Глобального Юга предложит альтернативу голливудским ценностям в мире кино с этническими и гендерными квотами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский вместе с режиссером Никитой Михалковым и кинематографистами из Китая принял участие в презентации кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
«Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия. К сожалению, эти требования были приняты “Оскаром” в 2020-м», — отметил Мединский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Россия вместе с кинематографистами из Китая, Индии, Ирана, арабских стран, стран Азии и Латинской Америки даст основанную на консервативных ценностях альтернативу «этому странному крену в культуре».
Ранее Мединский оценил фильм Гая Ричи «Переводчик» на тройку.