«Оскар» превратился в «премию обкома», считает Михалков

«Мало того: и большую часть мира американское кино научило считать, что это кино лучшее. Достойно это уважения? Огромного. Лично я мечтал бы, чтобы это было так же и в нашем кинематографе. Но на сегодняшний день американское кино и “Оскар” превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома. Меня могут упрекнуть: а как же, вот вы получили премию. Дело в том, что тогда все-таки еще оценивалось кино, а не идеология в чистом виде. На сегодняшний день это исчезло в общем», — сказал Михалков.