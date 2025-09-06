«Оскар» превратился в «премию обкома», считает Михалков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Кино в свое время создало Америку, но сейчас американский кинематограф и «Оскар» превратились в «премию обкома», считает режиссер Никита Михалков.
«Вообще, в принципе, Америку создало кино. Во времена Великой депрессии американский полицейский в темных очках, с раздвинутыми ногами и со сцепленными руками за спиной пришел в Америку из кино, а не наоборот», — сказал Михалков в ходе делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» на ВЭФ.
Это, по его словам, во многом спасло Америку в тяжелые моменты. Американское кино научило своего зрителя считать, что лучшее в мире кино — именно американское, и это было правдой, отметил режиссер.
«Мало того: и большую часть мира американское кино научило считать, что это кино лучшее. Достойно это уважения? Огромного. Лично я мечтал бы, чтобы это было так же и в нашем кинематографе. Но на сегодняшний день американское кино и “Оскар” превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома. Меня могут упрекнуть: а как же, вот вы получили премию. Дело в том, что тогда все-таки еще оценивалось кино, а не идеология в чистом виде. На сегодняшний день это исчезло в общем», — сказал Михалков.
Он добавил, что шаблоны, выверенные типажи и ситуации сейчас делают кинематограф «чистым продуктом бизнеса и больше ничего».
Картина Михалкова «Утомленные солнцем» получила «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
