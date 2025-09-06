Ричмонд
Режиссер Люк Бессон назвал преимущество актеров из РФ перед французами

Режиссер Бессон: русские актеры более упорно работают, чем французские
Люк Бессон
Люк БессонИсточник: Legion-Media.ru

Французский режиссер Люк Бессон раскрыл особенности работы с русскими актерами, среди которых Александр Петров, над боевиком «Анна». Своим мнением он поделился в интервью изданию «Ведомости».

Бессон отметил высокий профессионализм артистов из России и всей актерской отечественной школы в целом.

«Не могу сказать ничего определенного, но российская школа — как актерская, так и режиссерская — точно очень хороша. Она всегда была такой начиная с истоков кинематографа», — заявил режиссер.

Александр Петров в фильме Люка Бессона «Анна»
Александр Петров в фильме Люка Бессона «Анна»

По словам Бессона, на него произвели сильное впечатление ряд фильмов нескольких российских кинематографистов. Постановщик воскликнул: «Один Андрей Тарковский чего стоит!» Режиссер добавил, что с большим уважением относится к культурному багажу артистов российской школы.

«Американцам — я имею в виду больше восточное побережье США, Аль Пачино, Де Ниро — тоже удалось создать нечто особенное в кино. А вот французские артисты не работают так много и так упорно, как российские или американские», — отметил он.

В 2024 году Бессон высоко оценил красоту Москвы и Санкт-Петербурга, однако признался, что не готов к суровым российским зимам. Режиссер раскрыл, что во время его работы в 2019 году над фильмом «Анна» температура в Москве опустилась до минус 21 градуса по Цельсию.

«Боже мой. Я не знаю, как вы с этим справляетесь», — сетовал на заморозки тогда он.