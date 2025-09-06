Режиссер Люк Бессон назвал преимущество актеров из РФ перед французами

В 2024 году Бессон высоко оценил красоту Москвы и Санкт-Петербурга, однако признался, что не готов к суровым российским зимам. Режиссер раскрыл, что во время его работы в 2019 году над фильмом «Анна» температура в Москве опустилась до минус 21 градуса по Цельсию.