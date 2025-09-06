Михалков считает, что можно было бы снять фильм об опасности ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Народный артист России председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказался об опасности искусственного интеллекта, об этом можно было бы снять «серьезный фильм». Режиссер выступил в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам режиссера, со временем в мире то, что было не принято в обществе, «потом становилось тем, что можно попробовать», а «потом стало обязательным». В частности, Михалков упомянул чайлд-фри «как наступление на естественность и божественность человеческой жизни». Как считает режиссер, «во многом этому способствует как импульс и искусственный интеллект, который грозит стать не средством, а импульсом к решению».
«Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма», — добавил Михалков.
ВЭФ проходит в этом году во Владивостоке