Шахназаров рассказал, как будут внедрять изучение кино в школах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Изучение фильмов из рекомендованного Минпросвещения списка для школьников будут внедрять через уроки истории и литературы. Об этом сообщил ТАСС народный артист России, один из разработчиков перечня рекомендованных лент Карен Шахназаров.
«Министерство просвещения — у меня было совещание с представителями, и они уже сейчас будут внедрять эту школьную программу через, пока, уроки истории, литературы, другие там будут. То есть эти картины уже войдут в систему обучения. Но не как отдельный предмет, а как образовательная часть других предметов. У них система, пока внедрить сразу как предмет с 1 сентября сложно. Но уже этот процесс, как говорится, пошел», — рассказал Шахназаров.
По его мнению, такой подход и стратегия верные, так как нельзя в такой короткий срок подготовить отдельный предмет, не имея методических пособий и готовых специалистов.
«На это нужно время. Но самое главное, что министерство просвещения уже даже практически с этого года хочет внедрять это уже в систему, чтобы хотя бы дети так или иначе смотрели эти картины», — уточнил он.
Говоря о составлении перечня рекомендаций, Шахназаров отметил, что эксперты исходили из примеров картин, которые можно использовать для удачного внедрения в школьную программу. Одним из ориентиров для работы над списком фильмов режиссер назвал русскую литературу.
«Русская литература прежде всего апеллирует к классике, и, как говорится, понятно, что там изучают Гоголя, Толстого, Достоевского и прочее, прочее. По этому принципу мы и составили [список], взяли картины 50 крупных мастеров. Вот, картины проверены временем. То есть их можно считать вполне классическим запасом российского, отечественного кино», — резюмировал Шахназаров.
О перечне фильмов
Среди представленных в перечне фильмов: «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой (1987 г.), «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967), «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976) Никиты Михалкова, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова (1978), «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая (1973), «Гусарская баллада» и «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова (1966), «Солярис» Андрея Тарковского (1972), «Дядя Ваня» (1970) и «Дворянское гнездо» (1969) Андрея Кончаловского, «Мы из джаза» и «Курьер» Карена Шахназарова (1983), «В бой идут одни “старики”» Леонида Быкова (1973) и другие картины советского кинематографа.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными были назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Шахназаров. 29 августа Минпросвещения РФ опубликовало список фильмов, обязательных для школьной программы.