Шахназаров рассказал, как будут внедрять изучение кино в школах

«Министерство просвещения — у меня было совещание с представителями, и они уже сейчас будут внедрять эту школьную программу через, пока, уроки истории, литературы, другие там будут. То есть эти картины уже войдут в систему обучения. Но не как отдельный предмет, а как образовательная часть других предметов. У них система, пока внедрить сразу как предмет с 1 сентября сложно. Но уже этот процесс, как говорится, пошел», — рассказал Шахназаров.