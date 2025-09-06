Ричмонд
Михалков опасается спекуляций кинематографистов на теме СВО

Существуют попытки экранизации «слабых сценариев», которые затрагивают темы спецоперации, отметил народный артист России, председатель Союза кинематографистов
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Современные художественные картины на тему специальной военной операции могут стать спекулятивными и не отображать действительность. Такое мнение высказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается художественного произведения [на тему СВО], я лично придерживаюсь точки зрения, что все-таки это правда, что “лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии”. Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция. И, главное, объем этой истории должен соответствовать происходящему. Боюсь, что достаточное количество “скороспелых” [кинематографистов], так сказать, желающих “наварить” определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — сказал Михалков журналистам.

Он уточнил, что сегодня существуют попытки экранизации «слабых сценариев», которые затрагивают темы СВО. Тогда как освещать подобные вещи необходимо с точки зрения подлинности и документалистики, добавил кинорежиссер.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.