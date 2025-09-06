Михалков опасается спекуляций кинематографистов на теме СВО

«Что касается художественного произведения [на тему СВО], я лично придерживаюсь точки зрения, что все-таки это правда, что “лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии”. Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция. И, главное, объем этой истории должен соответствовать происходящему. Боюсь, что достаточное количество “скороспелых” [кинематографистов], так сказать, желающих “наварить” определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — сказал Михалков журналистам.