Актер Яцко считает, что кинематограф стал продюсерским

Авторское кино продолжает существовать, однако рассчитано в первую очередь на узкую аудиторию, отметил заслуженный артист России
Александр Яцко
Александр Яцко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Современный кинематограф в большей степени определяется продюсерами, а не режиссерами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яцко.

«Это действительно так, и произошло это давно. Было время, когда кино было режиссерским. Тогда появились великие картины — “Апокалипсис сегодня”, “Крестный отец”, “Однажды в Америке”. Потом все стало склоняться в сторону продюсеров: деньги нужно возвращать, коммерческий успех важен, провалы практически недопустимы. И в этом нет большой беды, просто так устроена жизнь», — сказал Яцко.

По его словам, авторское кино продолжает существовать, однако рассчитано в первую очередь на узкую аудиторию.

«Авторское кино, конечно, существует. Но оно предназначено скорее для узкой аудитории, для “тех, кто понимает”», — отметил актер.