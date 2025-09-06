Михалков вновь назвал «Анору» слабым фильмом

Рассуждая в рамках ВЭФ про фильм «Анора», который «выстрелил» на Каннском фестивале и на «Оскаре», Михалков сказал, что он «является очень средним по художественной линии». Не оценивая содержание ленты, режиссер вновь отметил, что это «кино слабое». При этом режиссер выразил надежду, что имеет право «к этому относиться с точки зрения профессионала».