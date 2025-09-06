В Раде предложили запретить мультсериал «Маша и Медведь»

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал «Маша и Медведь».
Украинские СМИ 27 августа сообщили, что канал с российским мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров.
«Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности (Украины — ред.). Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал “Маша и Медведь”, который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах», — написал Юрчишин в своей колонке для сайта украинского «24 Канала».
Среди приведенных Юрчишиным примеров «кремлевской пропаганды» в детском мультфильме упоминаются изображение самовара и музыкальное сопровождение в виде композиций на балалайке. Кроме того, украинского депутата беспокоит изображение Маши в офицерской фуражке времен СССР и в танковом шлеме. Эти головные уборы Юрчишин воспринял как «проявление милитаризации».
Во втором главном герое мультфильма — Медведе — депутат узнал животное-символ России, чей образ, по мнению депутата, призван создать положительное впечатление об РФ в сознании детей.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.