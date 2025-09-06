СМИ: задержанная с наркотиками Тарасова отдыхала в Израиле со Слепаковым

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.