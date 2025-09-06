Ричмонд
СМИ: задержанная с наркотиками Тарасова отдыхала в Израиле со Слепаковым

POPCAKE: Аглая Тарасова отдыхала в Израиле с уехавшим из РФ Слепаковым
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова встречалась в Израиле с уехавшим из РФ после СВО комиком Семеном Слепаковым (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.

«А почему все молчат, что Аглая Тарасова перед тем, как вернуться в Россию, развлекалась в Израиле в компании иностранного агента Семена Слепакова?» — говорится в публикации.

Семен Слепаков
Семен Слепаков

При этом другие детали совместного отдыха знаменитостей канал не раскрывает, а также не делится фотографиями экс-коллег.

Примерно в 2021 году появились слухи о романе Слепакова и Тарасовой. Тогда знаменитости вместе появились на закрытой вечеринке в Еврейском музее и центре толерантности.

Официально эту информацию звезды не подтверждали.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей.