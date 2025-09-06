Ричмонд
56-летняя Рената Литвинова в бархатном платье-бюстье снялась в Париже

Актриса появилась на обложке модного журнала Tatler

Актриса Рената Литвинова стала лицом нового выпуска журнала Tatler. Снимками она поделилась в соцсети.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

56-летняя Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье. Ей также сделали ретро укладку и макияж с длинными угольно-черными стрелками. Актриса также снялась в красном пышном платье, синем корсете и белоснежном жакете. Съемка прошла в Париже.

В конце июля Рената Литвинова показала, как проводит время на Корсике. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Режиссер лежала в море с бокалом в руках и сигаретой во рту.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью Ульяной.