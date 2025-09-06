Ричмонд
Стало известно, в каком состоянии находилась Аглая Тарасова в момент задержания

ТАСС: актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии в момент задержания
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова в момент задержания в аэропорту Домодедово находилась в трезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — сказал собеседник агентства.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.