Стало известно, в каком состоянии находилась Аглая Тарасова в момент задержания

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.