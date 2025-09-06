Михалков: семь стран уже прислали фильмы на соискание Евразийской кинопремии

«Мы понимаем, что новая премия, которая пытается конкурировать с такими монстрами, как “Оскар”, Канны, Венеция, вещь достаточно наивная», — сказал Михалков. Однако он выразил надежду, что с годами награда завоюет авторитет в мире. Этому будет способствовать и серьезная денежная составляющая, которую получат победители. Предполагается, что каждый год церемония награждения будет проходить в новой стране.