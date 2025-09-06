Михалков: семь стран уже прислали фильмы на соискание Евразийской кинопремии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Евразийская академия кинематографических искусств подписала декларацию о сотрудничестве с семью странами, они уже прислали свои фильмы на соискание Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщил инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков, добавив, что еще 15 стран уже подали заявки на участие.
Выступая на встрече в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ), Михалков отметил, что, согласно последним данным, декларацию о сотрудничестве с Евразийской киноадемией подписали 7 стран, они уже прислали свои фильмы на участие в кинопремии. Это, в частности, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Кыргызстан, Сенегал, Таджикистан, Узбекистан.
«В работе находится еще 15 стран, среди них Армения, Беларусь, Индия, Индонезия и так далее», — отметил режиссер. Михалков подчеркнул, что с академией хотели бы сотрудничать не только страны, входящие в евразийское пространство. «И из европейских стран тоже поступили заявки», — сказал он.
«Мы понимаем, что новая премия, которая пытается конкурировать с такими монстрами, как “Оскар”, Канны, Венеция, вещь достаточно наивная», — сказал Михалков. Однако он выразил надежду, что с годами награда завоюет авторитет в мире. Этому будет способствовать и серьезная денежная составляющая, которую получат победители. Предполагается, что каждый год церемония награждения будет проходить в новой стране.
«На первый раз мы предлагаем представить по три картины от каждой страны, пока стран немного, чтобы была более, так сказать, явная конкуренция», — сказал Михалков. Он добавил, что уже прислано 30 картин из разных стран.
На мероприятии также присутствовали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
О премии
Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».