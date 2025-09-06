Михалков: Мединский будет координировать процессы «Бриллиантовой бабочки»

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет координировать многие процессы, касающиеся Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщил инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«От имени Российского фонда культуры и от имени нашей академии [Евразийской академии кинематографических искусств], нашей идеи, хочу выразить огромную благодарность и министерству иностранных дел, которое включилось в этот процесс, и министерству культуры, которое является соучредителем премии. И отдельная благодарность Владимиру Ростиславовичу [Мединскому], который фактически стоял у истоков. Ему поручено во многом координировать [процессы]», — сказал он в ходе делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения».
Михалков уточнил, что конкурировать с уже существующими международными кинопремиями, так называемыми лидерами кинематографа, будет тяжело, однако это необходимо. «Если мы не будем этого делать, мы окажемся в том положении, в каком оказалась сегодня Европа, которая свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом, не имея возможности и сил сохранять и защищать свои культурные, традиционные интересы. Мы не хотим этого допустить, и, я надеюсь, не допустим», — заключил он.
В свою очередь Мединский добавил, что важной задачей премии является создание «самовоспроизводящегося механизма» для того, чтобы обеспечить преемственность поколений.
На мероприятии также присутствовали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.
О премии
Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
О форуме
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке