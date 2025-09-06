Михалков: Мединский будет координировать процессы «Бриллиантовой бабочки»

Михалков уточнил, что конкурировать с уже существующими международными кинопремиями, так называемыми лидерами кинематографа, будет тяжело, однако это необходимо. «Если мы не будем этого делать, мы окажемся в том положении, в каком оказалась сегодня Европа, которая свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом, не имея возможности и сил сохранять и защищать свои культурные, традиционные интересы. Мы не хотим этого допустить, и, я надеюсь, не допустим», — заключил он.