Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков: Мединский будет координировать процессы «Бриллиантовой бабочки»

Режиссер, инициатор создания кинонаграды также выразил благодарность помощнику президента, руководителю Российского военно-исторического общества
Владимир Мединский
Владимир МединскийИсточник: Алексей Молчановский

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет координировать многие процессы, касающиеся Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщил инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«От имени Российского фонда культуры и от имени нашей академии [Евразийской академии кинематографических искусств], нашей идеи, хочу выразить огромную благодарность и министерству иностранных дел, которое включилось в этот процесс, и министерству культуры, которое является соучредителем премии. И отдельная благодарность Владимиру Ростиславовичу [Мединскому], который фактически стоял у истоков. Ему поручено во многом координировать [процессы]», — сказал он в ходе делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения».

Михалков уточнил, что конкурировать с уже существующими международными кинопремиями, так называемыми лидерами кинематографа, будет тяжело, однако это необходимо. «Если мы не будем этого делать, мы окажемся в том положении, в каком оказалась сегодня Европа, которая свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом, не имея возможности и сил сохранять и защищать свои культурные, традиционные интересы. Мы не хотим этого допустить, и, я надеюсь, не допустим», — заключил он.

В свою очередь Мединский добавил, что важной задачей премии является создание «самовоспроизводящегося механизма» для того, чтобы обеспечить преемственность поколений.

На мероприятии также присутствовали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.

О премии

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.