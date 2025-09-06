Ричмонд
Виктория Исакова вспомнила о первой встрече с Юрием Морозом

Актриса поделилась теплыми воспоминаниями о покойном муже
Виктория Исакова и Юрий Мороз
Виктория Исакова и Юрий Мороз

Виктория Исакова приехала на съемки в Кострому. 48-летняя актриса поделилась с поклонниками воспоминаниями, рассказав, что именно в этом городе она познакомилась со своим покойным мужем Юрием Морозом.

«Много лет назад мы здесь познакомились с Юрой. Случайно оказались на одном пароме. Я сегодня вышла из гостиницы в 8 утра, увидела эту реку огромную и прекрасную, и целая жизнь воспоминаний пролетела в одно мгновение», — рассказала артистка.

Юрий Павлович ушел из жизни 14 июля 2025 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Режиссеру было 68 лет.

Виктория Исакова и Юрий Мороз поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь, которая спустя три месяца умерла. В 2015 году супруги вновь стали родителями — у них родилась дочь Варвара.

Ранее Виктория Исакова показала дочь от Юрия Мороза на школьной линейке.