Петров показал себя с Буруновым в необычных образах на новых съемках

Александр Петров опубликовал в соцсетях совместное фото с Сергеем Буруновым. 36-летний актер запечатлел себя и коллегу на фоне киновагончиков и съемочной техники.
Артисты предстали в комичных образах. Петров был одет в светлую футболку и яркую рубашку с цветами. Стилисты зачесали волосы звезды назад и придали им объем. Образ дополнили солнцезащитные очки с желтыми линзами.
Бурунов позировал в образе ковбоя: в шляпе и замшевой куртке с бахромой. 48-летнему актеру надели парик с волосами до плеч и приклеили усы.
«Наш дуэт снова в деле, как маленький кораблик, двигается тихо и спокойно по своему творческому пути», — подписал фото Петров.
Поклонники признались, что рады возвращению легендарного кинодуэта.
«Обожаем ваш коллаб. Лучшие», «Крутой дуэт», «Лучшие», «Ребята, вы самые лучшие огоньки в российском кино! Прямо вторые Миронов и Папанов! И еще их переплюнете! Больше и больше вам прикольных и запоминающихся ролей», — писали фанаты.
Напомним, Александр Петров и Сергей Бурунов познакомились на съемках сериала «Полицейский с Рублевки» в 2016 году.