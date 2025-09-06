Ричмонд
Петров показал себя с Буруновым в необычных образах на новых съемках

Актеры снова снимаются вместе в одном проекте
Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети
Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети

Александр Петров опубликовал в соцсетях совместное фото с Сергеем Буруновым. 36-летний актер запечатлел себя и коллегу на фоне киновагончиков и съемочной техники.

Артисты предстали в комичных образах. Петров был одет в светлую футболку и яркую рубашку с цветами. Стилисты зачесали волосы звезды назад и придали им объем. Образ дополнили солнцезащитные очки с желтыми линзами.

Бурунов позировал в образе ковбоя: в шляпе и замшевой куртке с бахромой. 48-летнему актеру надели парик с волосами до плеч и приклеили усы. 

«Наш дуэт снова в деле, как маленький кораблик, двигается тихо и спокойно по своему творческому пути», — подписал фото Петров.

Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети
Александр Петров и Сергей Бурунов, фото: соцсети

В июле 2025 года звезда фильма «Кракен» сообщил, что встретился с Буруновым на съемочной площадке, отметив, что вновь будет сниматься с ним вместе в новом проекте, но не стал уточнять, в каком именно.

Поклонники признались, что рады возвращению легендарного кинодуэта.

«Обожаем ваш коллаб. Лучшие», «Крутой дуэт», «Лучшие», «Ребята, вы самые лучшие огоньки в российском кино! Прямо вторые Миронов и Папанов! И еще их переплюнете! Больше и больше вам прикольных и запоминающихся ролей», — писали фанаты.

Напомним, Александр Петров и Сергей Бурунов познакомились на съемках сериала «Полицейский с Рублевки» в 2016 году.