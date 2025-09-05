Ричмонд
Евгений Цыганов показал редкое фото дочери в день ее 17-летия

Актер поздравил Софию с днем рождения

Евгений Цыганов опубликовал редкое фото со своей дочерью Софией. Актер поздравил наследницу с днем рождения — 5 сентября ей исполнилось 17 лет.

Евгений Цыганов с дочерью Софией, фото: соцсети
Евгений Цыганов с дочерью Софией, фото: соцсети

«Сегодня день рождения у этой прекрасной девчонки и премьера “Семейного счастья”. Совпадение? Не думаю!» — написал артист.

Коллеги и поклонники 46-летнего актера присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения! Счастья!», «Женя, с днем рождения Соню! И тебя с премьерой», «С днем рождения прекрасную девчонку. Счастья и классной премьеры», «С днем рождения прекрасную девчонку и замечательного папу», «Классная девочка! Удачи! Творчества! Любви», «Похожа на маму дочка», — писали пользователи сети.

София родилась в союзе Евгения Цыганова с актрисой Ириной Леоновой. У звезд есть еще шестеро детей. Старшая – Полина Цыганова – стала актрисой, а 15-летний Андрей летом 2025 года снимался в одном проекте с отцом.

В 2016 году у Цыганова родился сын Федор от Юлии Снигирь. Спустя три года пара официально узаконила отношения.

Ранее Юлия Снигирь рассказала, кто именно ее критикует из-за отношений с Цыгановым. 