Евгений Цыганов показал редкое фото дочери в день ее 17-летия

Евгений Цыганов опубликовал редкое фото со своей дочерью Софией. Актер поздравил наследницу с днем рождения — 5 сентября ей исполнилось 17 лет.
«Сегодня день рождения у этой прекрасной девчонки и премьера “Семейного счастья”. Совпадение? Не думаю!» — написал артист.
Коллеги и поклонники 46-летнего актера присоединились к поздравлениям.
«С днем рождения! Счастья!», «Женя, с днем рождения Соню! И тебя с премьерой», «С днем рождения прекрасную девчонку. Счастья и классной премьеры», «С днем рождения прекрасную девчонку и замечательного папу», «Классная девочка! Удачи! Творчества! Любви», «Похожа на маму дочка», — писали пользователи сети.
София родилась в союзе Евгения Цыганова с актрисой Ириной Леоновой. У звезд есть еще шестеро детей. Старшая – Полина Цыганова – стала актрисой, а 15-летний Андрей летом 2025 года снимался в одном проекте с отцом.
В 2016 году у Цыганова родился сын Федор от Юлии Снигирь. Спустя три года пара официально узаконила отношения.
Ранее Юлия Снигирь рассказала, кто именно ее критикует из-за отношений с Цыгановым.