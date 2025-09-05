Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов

Ричмонд
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Световой меч персонажа серии фильмов «Звездные войны» Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные аукциона компании Propstore.

«Культовый световой меч Дарта Вейдера из “Звездных войн” был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов», — указывает телеканал.

Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений.

Меч использовался при съемке двух из трех фильмов первоначальной трилогии «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса. В частности, этот меч фигурирует в известной сцене, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокер известные многим «Я твой отец».