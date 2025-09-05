В Китае отметили очарование фильма «Красный шелк»

Ранее в этот день издание Global Time отметило, что картина «Красный шелк», премьера которой состоялась в Китае 4 сентября, произвела сильное впечатление на зрителей в КНР. Фильм уже собрал более 689 млн рублей в российском прокате и вошел в топ-10 самых кассовых картин года.