В Китае отметили очарование фильма «Красный шелк»

Sina: «Красный шелк» обладает неповторимым очарованием

Фильм «Красный шелк» совместного производства России и Китая обладает неповторимым очарованием. Об этом 5 сентября сообщило китайское издание Sina.

«В сентябре на экраны вышел целый всплеск новых релизов, многие из которых основаны на реальных исторических событиях. Каждый фильм обладает неповторимым очарованием. Среди них и “Красный шелк”», — говорится в публикации.

Фильм рассказывает историю революционеров, рисковавших жизнью ради сохранения секретных документов в 1927 году, и объединяет историческую драму, элементы детектива и романтическую линию. Sina отмечает, что российские зрители оценили сюжет картины и экшен-сцены с перестрелками.

Издание также назвало «Красный шелк» важным проектом в рамках празднования Года культуры России и Китая. Как указало Sina, картина входит в список фильмов, которые предлагают другой взгляд на историю и прошлое.

Ранее в этот день издание Global Time отметило, что картина «Красный шелк», премьера которой состоялась в Китае 4 сентября, произвела сильное впечатление на зрителей в КНР. Фильм уже собрал более 689 млн рублей в российском прокате и вошел в топ-10 самых кассовых картин года.