Аглае Тарасовой запретили выходить из дома ночью и пользоваться телефоном

Кроме того, актриса обязана самостоятельно приходить к следователю по первому требованию
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Домодедовский суд Московской области запретил обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисе Аглае Тарасовой покидать жилище в ночное время и пользоваться средствами связи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где актрисе избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Наложить на Тарасову Дарью-Аглаю следующие ограничения: покидать свое жилище с 00:00 до 06:00; общаться со свидетелями; пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб, общения с контролирующими органами и следователем», — зачитала судья свое решение.

Кроме того, Тарасова обязана самостоятельно приходить к следователю по первому требованию.