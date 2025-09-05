Аглае Тарасовой запретили выходить из дома ночью и пользоваться телефоном

«Наложить на Тарасову Дарью-Аглаю следующие ограничения: покидать свое жилище с 00:00 до 06:00; общаться со свидетелями; пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб, общения с контролирующими органами и следователем», — зачитала судья свое решение.