Алексей Воробьев и Анна Ковальчук появились на премьере совместного фильма

В Санкт-Петербурге и Москве состоялись премьерные показы семейного фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» режиссера Каролины Кубринской. Мероприятия посетили исполнители главных ролей Анна Ковальчук и Алексей Воробьев, а также звездные гости, среди которых были актер Игорь Петренко, певец Roma Ricci, актриса Екатерина Суворова.
В центре сказочной истории — юная Василисса. Девушка отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении.
«Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувства», — отметила Анна Ковальчук.
Алексей Воробьев, пришедший на премьеру в компании своей тещи, не только сыграл роль главного злодея в фильме, но и написал музыку для картины. Артист отметил слаженную работу команды и рассказал, что образ антагониста потребовал от него много времени: он просиживал в кресле гримеров по 4−5 часов.
Режиссером картины выступила Каролина Кубринская, ранее снявшая сериал «Постучись в мою дверь в Москве».
В кинотеатрах фильм «Сказки темного леса. Ворожея» вышел 4 сентября. Прокатом ленты занимается кинокомпания Ray of Sun Pictures.