Алексей Воробьев и Анна Ковальчук появились на премьере совместного фильма

Алексей Воробьев, пришедший на премьеру в компании своей тещи, не только сыграл роль главного злодея в фильме, но и написал музыку для картины. Артист отметил слаженную работу команды и рассказал, что образ антагониста потребовал от него много времени: он просиживал в кресле гримеров по 4−5 часов.

