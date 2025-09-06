Ричмонд
Алексей Воробьев и Анна Ковальчук появились на премьере совместного фильма

Актеры представили фильм «Сказки темного леса. Ворожея» в двух городах
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук

В Санкт-Петербурге и Москве состоялись премьерные показы семейного фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» режиссера Каролины Кубринской. Мероприятия посетили исполнители главных ролей Анна Ковальчук и Алексей Воробьев, а также звездные гости, среди которых были актер Игорь Петренко, певец Roma Ricci, актриса Екатерина Суворова.

Алексей Воробьев и Каролина Кубринская
Алексей Воробьев и Каролина Кубринская

В центре сказочной истории — юная Василисса. Девушка отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении.

«Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувства», — отметила Анна Ковальчук.

Алексей Воробьев и Ляйля Гарифуллина
Алексей Воробьев и Ляйля Гарифуллина

Алексей Воробьев, пришедший на премьеру в компании своей тещи, не только сыграл роль главного злодея в фильме, но и написал музыку для картины. Артист отметил слаженную работу команды и рассказал, что образ антагониста потребовал от него много времени: он просиживал в кресле гримеров по 4−5 часов. 
 

Игорь Петренко
Игорь Петренко
Екатерина Суворова
Екатерина Суворова

Режиссером картины выступила Каролина Кубринская, ранее снявшая сериал «Постучись в мою дверь в Москве».

В кинотеатрах фильм «Сказки темного леса. Ворожея» вышел 4 сентября. Прокатом ленты занимается кинокомпания Ray of Sun Pictures.