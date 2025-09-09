Бондарчук, Гай Германика, Судзиловская: все звезды на 33-летии кинокомпании «СТВ»

В 2025 году одной из старейших отечественных кинокомпаний «СТВ», основанной Алексеем Балабановым и Сергеем Сельяновым, исполнилось 33 года. По этому случаю в московском ДК «Серп и Молот» состоялся праздничный вечер, гостями которого стали известные деятели российского кино и телевидения.