Бондарчук, Гай Германика, Судзиловская: все звезды на 33-летии кинокомпании «СТВ»

Смотрите репортаж с торжественного вечера, посвященного годовщине со дня основания знаменитой российской кинокомпании, основанной при участии Алексея Балабанова и подарившей зрителями десятки культовых фильмов
Сергей Сельянов и Алла Михеева
Сергей Сельянов и Алла Михеева

В 2025 году одной из старейших отечественных кинокомпаний «СТВ», основанной Алексеем Балабановым и Сергеем Сельяновым, исполнилось 33 года. По этому случаю в московском ДК «Серп и Молот» состоялся праздничный вечер, гостями которого стали известные деятели российского кино и телевидения.

Тина и Лео Канделаки
Тина и Лео Канделаки
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Сергей Сельянов и Олеся Судзиловская
Сергей Сельянов и Олеся Судзиловская
Александр Яценко с женой
Александр Яценко с женой

Торжественная программа началась под аккомпанемент группы FRUKTЫ, гостей приветствовала ведущая вечера Алла Михеева, рассказавшая об истории знаменитого логотипа «СТВ» — фарфоровой вышивальщицы. Присутствующим показали поздравительные ролики от звезд, а также видео с новым прочтением культовых сцен из «Бумера», «Войны» и других знаковых фильмов студии.

Кроме того, поздравить кинокомпанию вышли любимые зрителями персонажи мультфильмов «Мельницы» (дочерней компании «СТВ») — Лунтик, Малыш из «Барбоскиных» и Конь Юлий из «Трех богатырей», которых в режиме реального времени озвучили актеры дубляжа.

Филипп Янковский, Армен Ананикян и Михаил Галустян
Филипп Янковский, Армен Ананикян и Михаил Галустян
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Гости также могли посетить специально отстроенный pop-up магазин с выставкой-продажей сувениров компании, средства от которой будут переданы благотворительному фонду «Антон тут рядом».

Официальная часть вечера завершилась выходом на сцену основателя кинокомпании «СТВ», продюсера Сергея Сельянова, который тепло поблагодарил присутствующих за поздравления, после чего гостям показали ролик о ближайших проектах компании.

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Евгений Сангаджиев, Ирина Старшенбаум и Роман Евдокимов
Евгений Сангаджиев, Ирина Старшенбаум и Роман Евдокимов
Владимир Яглыч и Антонина Паперная
Владимир Яглыч и Антонина Паперная
Леон Кемстач, Антон Богданов, Лаура Кемстач и Алексей Чадов
Леон Кемстач, Антон Богданов, Лаура Кемстач и Алексей Чадов
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова

Компания «СТВ» была основана в 1992 году продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Алексеем Балабановым. За три десятилетия студия выпустила десятки фильмов и анимационных проектов, ставших культовыми и определивших развитие российского кино.

Среди картин, выпущенных кинокомпанией «СТВ», — «Брат» и «Брат 2» Балабанова, «Сестры» Сергея Бодрова-мл., «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, «Бумер» Петра Буслова, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Салют-7» Клима Шипенко, «Призрак» Александра Войтинского, анимационная франшиза «Три богатыря» и др.