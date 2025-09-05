Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что официальной информации о том, что Голливуд будет «заходить» в РФ, пока нет. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком-то виде будет заходить на территорию Российской Федерации, пока нет», — сказал Воронков, отметив, что контент, который сейчас поступает в страну, это, в основном, фильмы класса «Б».
Воронков подчеркнул, что картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме.
«Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть “Балерина”. Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект “Иллюзия обмана 3”. Все остальное пока покрыто аурой неизвестности», — добавил он.
Он также подчеркнул, что отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. «Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика», — сказал Воронков.
При этом, по его мнению, отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента. «Если наши кинопроизводители смогут заполнять год качественным контентом и собирать по 20−24 миллиарда рублей в месяц, то российский кинопрокат перестанет зависеть от наличия иностранных фильмов. Даже если Голливуд вернется, он займет не более 30−40% кассы», — заключил Воронков.