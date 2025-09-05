Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

При этом, по его мнению, отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента. «Если наши кинопроизводители смогут заполнять год качественным контентом и собирать по 20−24 миллиарда рублей в месяц, то российский кинопрокат перестанет зависеть от наличия иностранных фильмов. Даже если Голливуд вернется, он займет не более 30−40% кассы», — заключил Воронков.