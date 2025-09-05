Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

Отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента, сообщил глава ассоциации Алексей Воронков
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что официальной информации о том, что Голливуд будет «заходить» в РФ, пока нет. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком-то виде будет заходить на территорию Российской Федерации, пока нет», — сказал Воронков, отметив, что контент, который сейчас поступает в страну, это, в основном, фильмы класса «Б».

Воронков подчеркнул, что картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме.

«Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть “Балерина”. Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект “Иллюзия обмана 3”. Все остальное пока покрыто аурой неизвестности», — добавил он.

Он также подчеркнул, что отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. «Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика», — сказал Воронков.

При этом, по его мнению, отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента. «Если наши кинопроизводители смогут заполнять год качественным контентом и собирать по 20−24 миллиарда рублей в месяц, то российский кинопрокат перестанет зависеть от наличия иностранных фильмов. Даже если Голливуд вернется, он займет не более 30−40% кассы», — заключил Воронков.