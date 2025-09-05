Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий

Актрису освободили из-под стражи в зале суда
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения актрисе.

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Освободить Тарасову из-под стражи в зале суда», — зачитала судья свое решение.