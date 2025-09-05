Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения актрисе.