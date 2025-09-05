Ричмонд
Мария Аронова эмоционально отреагировала на задержание Аглаи Тарасовой

Актрису расстроило задержание коллеги по съемкам
Мария Аронова
Мария АроноваИсточник: Legion-Media

Сегодня стало известно, что актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово с запрещенными веществами. Мария Аронова, снимавшаяся с ней во франшизе «Лед», эмоционально высказалась по этому поводу.

«Господи Иисусе, да вы что? Боже мой… Я ничего не знаю об этом. Ой, как вы меня расстроили… Она прекрасная девочка, замечательная, чудесная, мной очень нежно любимая», — сообщила актриса изданию «Подъем».

Аглая Тарасова
Аглая ТарасоваИсточник: РИА "Новости"

28 августа 31-летняя звезда фильма «Холоп 2» и сериала «Беспринципные» была задержана в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили 0,4 грамма запрещенных веществ. 5 сентября Аглае Тарасовой предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков.