Следователь просит домашний арест Аглае Тарасовой из-за ее неявки на допрос

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователь просит назначить меру пресечения в виде домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой из-за того, что она отказалась явиться к следователю по первому требованию, а также из-за ее израильского гражданства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения актрисе.
«Тарасова имеет паспорт гражданина Израиля. Кроме того, она не пришла к следователю по первому требованию, а пришла только со второго раза. По этим причинам я прошу избрать ей домашний арест», — сказала следователь во время выступления в суде.