Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесли законопроект о сроке давности за фильмы без прокатного удостоверения

Его предлагается увеличить до года со дня совершения правонарушения
Заседание Госдумы
Заседание ГосдумыИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения до одного года. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Срок давности привлечения к ответственности за нарушения, предусмотренные статьей 14.58 (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм) предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время для выявления обстоятельств дела составляет двое суток с момента выявления указанного правонарушения.

Также прописывается возможность проведения административного расследования по указанной статье. Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения позволят должностным лицам Минкультуры РФ проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, запрашивать необходимые документы для установления лиц-демонстраторов фильмов без прокатного удостоверения.

Авторы проекта указали, что сотрудникам Минкультуры часто не хватает времени и сведений для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу. Судьи возвращают материалы на доработку, а потом и вовсе принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

«Таким образом, недостаточно действующих на данный момент сроков, в течение которых необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении и привлечь правонарушителей к административной ответственности, что негативно сказывается на собираемости штрафов», — говорится в документе.