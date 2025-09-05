В ГД внесли законопроект о сроке давности за фильмы без прокатного удостоверения

Авторы проекта указали, что сотрудникам Минкультуры часто не хватает времени и сведений для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу. Судьи возвращают материалы на доработку, а потом и вовсе принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.