Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

По предварительным данным правоохранительных органов, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Следствие предъявило обвинение актрисе Аглае Тарасовой в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского городкого суда Московской области, где решается вопрос о мере пресечения.

«Тарасовой Дарье-Аглае предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации <…> наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров)», — сказала следователь во время выступления в суде.

Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Отмечалось, что речь идет об около 0,4 г наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.