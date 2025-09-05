Звезда «Сладкой жизни» рассказала об отказе от алкоголя

«Как же классно отказаться от алкоголя. Год, как приняла такое решение. Могу попробовать глоток, если дорогое, любопытное, редкое вино/шампанское, но так вообще отрубило. Меру с алкоголем я всегда знала, но после 3−4 бокалов вечеринки, на утро сложнее. А с сыном утром просыпаться надо. Еще помогла усилившаяся тревожность после родов. Я с ней классно научилась работать. Ее алкоголь в моменте может снизить, но потом обратка придет. Опьянение — это веселье взаймы. Это неплохо, нехорошо, просто есть момент расплаты и платишь жизненной энергией. Я выбираю сохранять и приумножать свой ресурс», — поделилась артистка.