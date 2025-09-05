Звезда «Сладкой жизни» рассказала об отказе от алкоголя

Звезда сериала «Сладкой жизни» Мария Шумакова заявила подписчикам в Telegram-канале, что отказалась от алкоголя. Актриса приняла такое решение год назад и не пожалела об этом. Она рассказала, что этому поспособствовало.
«Как же классно отказаться от алкоголя. Год, как приняла такое решение. Могу попробовать глоток, если дорогое, любопытное, редкое вино/шампанское, но так вообще отрубило. Меру с алкоголем я всегда знала, но после 3−4 бокалов вечеринки, на утро сложнее. А с сыном утром просыпаться надо. Еще помогла усилившаяся тревожность после родов. Я с ней классно научилась работать. Ее алкоголь в моменте может снизить, но потом обратка придет. Опьянение — это веселье взаймы. Это неплохо, нехорошо, просто есть момент расплаты и платишь жизненной энергией. Я выбираю сохранять и приумножать свой ресурс», — поделилась артистка.
Знаменитость в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии.
