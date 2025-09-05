«Союзмультфильм» выпустил анимационный сериал для подростков о мире без книг

Действие разворачивается в 2075 году в торговом центре «Ормус-плаза», где продолжает работать последний на Земле книжный магазин. Его хозяин — ворчливый Дед Апчехов. Вместе с внучкой, неуклюжим помощником и говорящей собакой он пытается спасти культуру чтения. Сериал рассчитан на подростковую аудиторию, первая серия уже доступна на Rutube и VK Видео, всего выйдет пять серий.