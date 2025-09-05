Ричмонд
«Союзмультфильм» выпустил анимационный сериал для подростков о мире без книг

Первая серия уже доступна на Rutube и VK Видео
Кадр из мультфильма «Последний книжный магазин»
Кадр из мультфильма «Последний книжный магазин»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» представила новый анимационный мини-сериал «Последний книжный магазин» о будущем, где работает последний на Земле книжный магазин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Киностудия “Союзмультфильм” представила новый анимационный ситком “Последний книжный магазин”. Проект рассказывает о мире будущего, где почти исчезли бумажные книги», — отметили в пресс-службе.

Действие разворачивается в 2075 году в торговом центре «Ормус-плаза», где продолжает работать последний на Земле книжный магазин. Его хозяин — ворчливый Дед Апчехов. Вместе с внучкой, неуклюжим помощником и говорящей собакой он пытается спасти культуру чтения. Сериал рассчитан на подростковую аудиторию, первая серия уже доступна на Rutube и VK Видео, всего выйдет пять серий.

Автор проекта — Павел Осипов, главный автор — Мария Парфенова, креативный продюсер — Евгения Жиркова. Генеральный партнер проекта — Сбер. Проект создан при поддержке Минкультуры РФ.