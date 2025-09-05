Актер Венсан Кассель показал свою молодую возлюбленную в бикини. Артист позировал с моделью Нарой Баптистой на пляже и опубликовал фото с ней в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Моя, моя, моя подруга, мое благословение, мама Каэтано», — написал он под постом.
Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства Касселя скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.
7 января 2025 года модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым. У него есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 20-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.
