Аглаю Тарасову доставили в суд для решения вопроса о мере пресечения

Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Отмечалось, что речь идет об около 0,4 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.