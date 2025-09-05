Аглаю Тарасову доставили в суд для решения вопроса о мере пресечения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова доставлена в Домодедовский суд Московской области для решения вопроса о мере пресечения по делу о контрабанде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Тарасову доставили в суд, сейчас защита артистки знакомится с материалами ее дела. После этого начнется заседание суда», — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Отмечалось, что речь идет об около 0,4 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.
Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед 2», «Лед 3» и «Холоп 2».