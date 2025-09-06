Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились первые кадры «Холопа 3» с Асмус, Биковичем и Прилучным

Смотрите фоторепортаж со съемок новой части народного кинохита

В Москве стартовали съемки фильма «Холоп 3». К своей роли в комедии про перевоспитание мажоров вернется Милош Бикович. Новых персонажей, требующих перевоспитания, сыграют Павел Прилучный и Кристина АсмусАглаи Тарасовой в актерском составе не указано.

Герои Прилучного и Асмус — обеспеченные супруги Лена и Борис Вяземские, которые планируют продать большую компанию и развестись. Но у их детей Миланы (Виталия Корниенко) и Елисея (Степан Шевяков) другие планы. Младшие Вяземские просят Гришу (Бикович) и его команду спасти семью. С помощью хитроумных уловок новые мажоры отправляются в эпоху Петра I. Благодаря разнообразным опасностям и морским приключениям они поймут, что на самом деле для них важно.

Павел Прилучный, Кристина Асмус, Виталия Корниенко и Степан Шевяков на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный, Кристина Асмус, Виталия Корниенко и Степан Шевяков на съемках фильма «Холоп 3»

«Мне хочется сделать своего персонажа живым, настоящим, чтобы он органично влился в этот уже родной зрителю мир. Сценарий меня зацепил сразу же. Очень легкая, смешная и в то же время поучительная история», — поделился Павел Прилучный.

Александр Самойленко и Мария Миронова на съемках фильма «Холоп 3»
Александр Самойленко и Мария Миронова на съемках фильма «Холоп 3»
На съемках фильма «Холоп 3»
На съемках фильма «Холоп 3»

Милош Бикович отметил, что новая часть «Холопа» сохранит все привычные составляющие и удивит необычными поворотами сюжета.

«В третьем фильме мы говорим уже не столько про перевоспитание, сколько про личностный и духовный рост, который невозможен без здоровых отношений с другими людьми. Гриша осознает, что человек не может развиваться без семьи, и начнет поиски в этом направлении», — признался актер.

Наталья Рогожкина и Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп 3»
Наталья Рогожкина и Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп 3»

Режиссер нового «Холопа» — постановщик предыдущих частей Клим Шипенко.

Кирилл Нагиев и Ольга Дибцева на съемках фильма «Холоп 3»
Кирилл Нагиев и Ольга Дибцева на съемках фильма «Холоп 3»
На съемках фильма «Холоп 3»
На съемках фильма «Холоп 3»

Прокатом ленты занимается кинокомпания «Централ Партнершип».

Фильм «Холоп 3» выйдет в российских кинотеатрах 12 июня 2026 года.