В Москве стартовали съемки фильма «Холоп 3». К своей роли в комедии про перевоспитание мажоров вернется Милош Бикович. Новых персонажей, требующих перевоспитания, сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. Аглаи Тарасовой в актерском составе не указано.
Герои Прилучного и Асмус — обеспеченные супруги Лена и Борис Вяземские, которые планируют продать большую компанию и развестись. Но у их детей Миланы (Виталия Корниенко) и Елисея (Степан Шевяков) другие планы. Младшие Вяземские просят Гришу (Бикович) и его команду спасти семью. С помощью хитроумных уловок новые мажоры отправляются в эпоху Петра I. Благодаря разнообразным опасностям и морским приключениям они поймут, что на самом деле для них важно.
«Мне хочется сделать своего персонажа живым, настоящим, чтобы он органично влился в этот уже родной зрителю мир. Сценарий меня зацепил сразу же. Очень легкая, смешная и в то же время поучительная история», — поделился Павел Прилучный.
Милош Бикович отметил, что новая часть «Холопа» сохранит все привычные составляющие и удивит необычными поворотами сюжета.
«В третьем фильме мы говорим уже не столько про перевоспитание, сколько про личностный и духовный рост, который невозможен без здоровых отношений с другими людьми. Гриша осознает, что человек не может развиваться без семьи, и начнет поиски в этом направлении», — признался актер.
Режиссер нового «Холопа» — постановщик предыдущих частей Клим Шипенко.
В фильме также снимаются Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Кирилл Нагиев, Анна Чиповская и другие.
Прокатом ленты занимается кинокомпания «Централ Партнершип».
Фильм «Холоп 3» выйдет в российских кинотеатрах 12 июня 2026 года.