Герои Прилучного и Асмус — обеспеченные супруги Лена и Борис Вяземские, которые планируют продать большую компанию и развестись. Но у их детей Миланы (Виталия Корниенко) и Елисея (Степан Шевяков) другие планы. Младшие Вяземские просят Гришу (Бикович) и его команду спасти семью. С помощью хитроумных уловок новые мажоры отправляются в эпоху Петра I. Благодаря разнообразным опасностям и морским приключениям они поймут, что на самом деле для них важно.