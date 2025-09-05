Бывшая жена Орландо Блума раскрыла подробности его разрыва с Кэти Перри

Бывшая жена актера Орландо Блума Миранда Керр раскрыла подробности его расставания с певицей Кэти Перри. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Миранда Керр во время эфира на радиостанции KIIS FM подтвердила, что знаменитости остались в хороших отношениях. По словам модели, актер и певица расстались по обоюдному согласию. Манекенщица добавила, что недавно знаменитости вместе отпраздновали день рождения своей дочери Дейзи.
«Я как раз видела их обоих на выходных. Мы отмечали день рождения Дейзи. Мы — одна большая, счастливая семья. Кэти потрясающая, я ее люблю. И Орландо, конечно же», — заявила Керр.
25 июня издание TMZ сообщило, что звезды расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.
Певица состояла в отношениях с актером с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.
Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен Миранда Керр. Звезды разошлись спустя два года после рождения ребенка. При этом они смогли остаться друзьями.
Ранее внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети.