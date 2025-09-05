Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае вышел российский фильм о детском концлагере нацистов «Группа крови»

Картина создана в рамках проекта «Без срока давности» и посвящен героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время нацистской оккупации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская военная драма об организованном нацистскими захватчиками детском концентрационном лагере «Группа крови» вышла в прокат в кинотеатрах Китая. Кинокартина создавалась при поддержке Фонда кино, «Газпром-медиа холдинга», Российского военно-исторического общества и Движения первых, сообщили ТАСС в кинокомпании «Триикс медиа».

«Для кинокомпании “Триикс медиа” это очень знаковое событие в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Поскольку фильм “Группа крови” основан на реальной истории, через него китайские зрители смогут прикоснуться к героизму и подвигам наших соотечественников. Это позволит нам лучше понимать друг друга и еще больше укреплять нашу дружбу», — сообщили в пресс-службе кинокомпании.

Кадр из фильма «Группа крови»
Кадр из фильма «Группа крови»

Там уточнили, что фильм создан в рамках проекта «Без срока давности» и посвящен героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время нацистской оккупации Ленинградской области. Картина повествует об одном из детских донорских концентрационных лагерей, располагавшемся в населенном пункте Вырица Гатчинского района. Как отмечают создатели, фильм является данью памяти детям, ставшим жертвами нацистского зверства. Всего в съемках картины приняли участие более 350 детей-актеров.

«Фильм “Группа крови” участвует в программе Фестиваля российского кино в Китае, который проводится при организационной поддержке Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства с 1 по 12 сентября в Пекине, Синине и Ланьчжоу. Военную драму “Группа крови” представляет актриса Екатерина Домашенко, которая исполнила в картине роль медсестры Натальи Пряхиной», — добавили в пресс-службе.