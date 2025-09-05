В Китае вышел российский фильм о детском концлагере нацистов «Группа крови»

«Для кинокомпании “Триикс медиа” это очень знаковое событие в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Поскольку фильм “Группа крови” основан на реальной истории, через него китайские зрители смогут прикоснуться к героизму и подвигам наших соотечественников. Это позволит нам лучше понимать друг друга и еще больше укреплять нашу дружбу», — сообщили в пресс-службе кинокомпании.