Александр Горчилин — тот самый Женя Захаров из сериала «Папины дочки», который покорил сердца зрителей в детстве. Сегодня он успешно сочетает работу в театре, режиссуру и авторские кинопроекты, а также строит личную жизнь с моделью Марией Миногаровой.
Рассказываем, как сложился путь актера после подростковых ролей и какие проекты делают его имя известным среди новых поколений зрителей.
От «Папиных дочек» до режиссера: путь Александра Горчилина
Александр Горчилин родился в Москве 3 марта 1992 года. О театральной карьере мечтал с детства и даже подделал аттестат, чтобы после девятого класса поступить в профильный вуз. Обман был раскрыт и пришлось доучиваться в вечерней школе.
В 2012 году Горчилин окончил Школу-студию МХАТ (курс Кирилла Серебренникова) и более десяти лет служил в «Гоголь-центре» — до его закрытия в 2022 году.
На большом экране Горчилин дебютировал в картине Валерии Гай Германики «Да и да». Заметные работы — драма Кирилла Серебренникова «Ученик», комедия Григория Константинопольского «Клипмейкеры», сериалы «Блеск» и «Псих». Его также можно увидеть в проектах «Лето» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?».
Одну из первых ролей, приятеля Жени Васнецовой (Дарья Мельникова) в «Папиных дочках», Александр оценивает критически, считая, что это не сама лучшая его работа, но в 2007 году он был слишком молод, чтобы выбирать.
Театр и кино: громкие проекты Горчилина
Театральное творчество Александра Горчилина включает его работу в «Гоголь-центре», где он играл в таких спектаклях, как «(М)ученик», «Гамлет» и «Охота на Снарка». Он также принимал участие в постановках в Центре современного искусства «Винзавод», например, в «Герое нашего времени» и «Cain/Каин».
После закрытия «Гоголь-центра» Горчилин сосредоточился на независимых проектах. В рамках культурной программы центра «Зотов» он представил серию читок пьес, которые так и не попали в кино, под названием «Неснятые сценарии».
Помимо театра, Александр развивает авторский киноклуб, собирая зрителей на показы и обсуждения, экспериментируя с форматами и жанрами. Среди его последних проектов — спектакль для всей семьи «Никак не называется, или Бим в поисках Бо».
Горчилин известен и как кинорежиссер: его дебютная картина «Кислота» получила приз на «Кинотавре» и вызвала широкий резонанс у зрителей, подтвердив его талант и в этом качестве.
Личная жизнь: романы и свадьба Александра Горчилина
В ранние годы у Александра Горчилина были отношения с актрисой Ян Гэ. Спустя пять лет пара распалась. Позднее он встречался с другой коллегой по цеху Никой Сергеевой.
О романе Горчилина с моделью Марией Миногаровой стало известно в начале 2025 года. Пара вместе путешествовала, посещала светские мероприятия и вскоре подтвердила свои отношения. По слухам, Александр помог Марии пережить болезненный разрыв с бывшим бойфрендом, диджеем Никитой Забелиным, который бросил ее прямо на Новый год.
15 марта 2025 года, на праздновании 36-летия Миногаровой, Горчилин сделал ей предложение руки и сердца. В своей речи он признался в чувствах и подчеркнул, как важно для него это событие. Уже 3 сентября влюбленные официально поженилась в Краснодаре, родном городе Миногаровой. Свадебная церемония прошла в кругу близких друзей и родственников.
Необычные факты и увлечения Александра Горчилина
Эти факты демонстрируют многогранность личности Александра Горчилина, его готовность к экспериментам как в профессиональной деятельности, так и в личных увлечениях.
- В юном возрасте Александр снялся в нескольких выпусках детского киножурнала «Ералаш», включая эпизоды «Научный спор», «Гоголь-моголь» и «Каскадер». Эти ранние работы стали отправной точкой его карьеры в кино и телевидении.
- Александр Горчилин увлекается кулинарией и изучал премудрости приготовления пищи у знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи.
- В фильме Валерии Гай Германики «Да и да» актер исполнил роль юного художника Антонина. Одна из сцен требовала от его героя выпить собственную мочу, что стало предметом обсуждения в СМИ.