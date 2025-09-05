15 марта 2025 года, на праздновании 36-летия Миногаровой, Горчилин сделал ей предложение руки и сердца. В своей речи он признался в чувствах и подчеркнул, как важно для него это событие. Уже 3 сентября влюбленные официально поженилась в Краснодаре, родном городе Миногаровой. Свадебная церемония прошла в кругу близких друзей и родственников.