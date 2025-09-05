Ричмонд
Юлия Снигирь попрощалась с Джорджио Армани, показав совместный снимок

91-летний итальянский модельер умер после непродолжительной болезни

Российская актриса Юлия Снигирь почтила память Джорджио Армани. Итальянский модельер ушел из жизни 4 сентября после непродолжительной болезни.

Юлия Снигирь и Джорджио Армани, фото: соцсети
42-летняя актриса в личном блоге поделилась совместным снимком с дизайнером. На фото она была запечатлена в черном бархатном платье с длинными рукавами.

«Прощайте, маэстро», — лаконично написала Снигирь.

Напомним, Джорджио Армани умер в своем доме в Милане в кругу близких людей. Летом 2025 года модельер попал в больницу с легочной инфекцией. Из-за болезни он был вынужден пропустить Недели моды в Милане и Париже. Однако дизайнер обещал вернуться к работе в сентябре.

Представители его модного дома отметили, что Армани до последнего творил и занимался любимым делом.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям, разнообразным и постоянно меняющимся проектам», — говорится в сообщении.

Джорджио Армани был 91 год. Прощание с ним пройдет 6 сентября в Милане, а похоронят кутюрье 7 сентября. Траурная церемония будет закрытой.