Юлия Снигирь попрощалась с Джорджио Армани, показав совместный снимок

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям, разнообразным и постоянно меняющимся проектам», — говорится в сообщении.