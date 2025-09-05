Ричмонд
Анджелина Джоли стала блондинкой с каре ради роли

Актриса сменила имидж для роли банкира в фильме «Тревожные люди»
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Анджелина Джоли преобразилась в блондинку для съемок в фильме «Тревожные люди» по бестселлеру Фредрика Бакмана. Актрису засняли на съемочной площадке в Лондоне.

50-летняя звезда Голливуда появилась на съемках в молочно-белом платье и белых туфлях. Образ дополнила ярко-красная помада. Чтобы согреться, звезда накинула теплую куртку.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Комедия режиссера Марка Форстера («Персонаж», «Мой ужасный сосед») рассказывает про Зару, инвестиционного банкира, которая накануне Рождества идет на показ квартиры, выставленной на продажу. Вместе с ней новый дом смотрят и другие гости. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда незадачливая грабительница берет посетителей в заложники.

Кадр из фильма «Тревожные люди»
Кадр из фильма «Тревожные люди»

Вместе с Анджелиной Джоли снимаются британская актриса Эйми Лу ВудБелый лотос») и Джейсон СигелКак я встретил вашу маму»).

Премьера фильма «Тревожные люди» запланирована на 2026 год.

Ранее Анджелина Джоли удивила появлением в медицинской маске на публике.