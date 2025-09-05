Комедия режиссера Марка Форстера («Персонаж», «Мой ужасный сосед») рассказывает про Зару, инвестиционного банкира, которая накануне Рождества идет на показ квартиры, выставленной на продажу. Вместе с ней новый дом смотрят и другие гости. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда незадачливая грабительница берет посетителей в заложники.