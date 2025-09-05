Анджелина Джоли преобразилась в блондинку для съемок в фильме «Тревожные люди» по бестселлеру Фредрика Бакмана. Актрису засняли на съемочной площадке в Лондоне.
50-летняя звезда Голливуда появилась на съемках в молочно-белом платье и белых туфлях. Образ дополнила ярко-красная помада. Чтобы согреться, звезда накинула теплую куртку.
Комедия режиссера Марка Форстера («Персонаж», «Мой ужасный сосед») рассказывает про Зару, инвестиционного банкира, которая накануне Рождества идет на показ квартиры, выставленной на продажу. Вместе с ней новый дом смотрят и другие гости. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда незадачливая грабительница берет посетителей в заложники.
Вместе с Анджелиной Джоли снимаются британская актриса Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»).
Премьера фильма «Тревожные люди» запланирована на 2026 год.
Ранее Анджелина Джоли удивила появлением в медицинской маске на публике.