Суд получил ходатайство о домашнем аресте для актрисы Тарасовой

Суд получил ходатайство о домашнем аресте для Тарасовой по делу о наркотиках
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в суде.

«Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд», — сказали в суде.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).

Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.