Фильм показал, как мода может усиливать драму и раскрывать психологию персонажа. Одежда Бэйтмана была не просто гардеробом, а символом его маниакальной потребности контролировать все вокруг. Армани помог создать один из самых запоминающихся образов антигероя в истории кино.