Английская литература — это кладезь для кино. Джейн Остин, Шекспир, Форстер — их произведения переосмысляются в разных странах и эпохах, а каждая новая версия становится отражением духа времени. В скором времени выйдет экранизация «Грозового перевала», которая явно будет вольной трактовкой книги Эмили Бронте. В связи с этим вспоминаем четыре экранизации, которые сумели показать классику с совершенно неожиданной стороны.