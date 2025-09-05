Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ выяснили, что у Аглаи Тарасовой нашли «значительную дозу» наркотиков

Mash: актриса Тарасова задержана 28 августа с 0,4 грамма запрещенных веществ
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

У актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает СМИ, обнаруженная у звезды «Холопа» доза наркотических веществ считается «значительным размером». Знаменитость задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Тель-Авива.

«Там каннабис легализован с 1999 года, запрещенку Тарасова спрятала в вейпе», — подчеркивает канал.

Также Mash раскрывает, что возлюбленный знаменитости, актер Антон Филипенко осведомлен о задержании артистки, однако воздерживается от комментариев относительно обвинений в употреблении ею наркотических веществ.

В последний раз, утверждает СМИ, Филипенко контактировал со звездой «Холопа» два дня назад. Сейчас он едет в отделение полиции на встречу со своей избранницей.

Накануне стало известно, что против звезды возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что актрису задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах.