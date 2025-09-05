Дарья Мороз впервые за долгое время показала дочь от Константина Богомолова

Анна Богомолова учится в Немецкой школе имени Ф. П. Гааза в Москве в десятом классе. Мороз признавалась в личном блоге, что давно заметила у дочери артистические задатки и не стала отговаривать ее от творческой профессии. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы, и ее резюме появилось в базе агентства. По словам знаменитости, у Анны есть все шансы стать талантливой артисткой, и они с экс-мужем готовы ей в этом помогать.