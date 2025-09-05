Дарья Мороз впервые за долгое время показала дочь от Константина Богомолова

Ричмонд
Актриса Дарья Мороз впервые за долгое время показала дочь от режиссера Константина Богомолова. Звезда поздравила Анну с днем рождения и поделилась редкими фото с именинницей в соцсетях.

Анна Богомолова / фото: соцсети

«Анюхе Константинне 15. Поверить совершенно невозможно, но тем не менее… Люблю до неба», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Вот это да», «Какой микс мамы и папы», «Мамина копия», «Как дети быстро растут», «Не, Аня — копия Богомолова», «Очень похожа на своего папу», «Красоточка», «Прекрасная девушка», «Вылитый Богомолов».

Анна Богомолова учится в Немецкой школе имени Ф. П. Гааза в Москве в десятом классе. Мороз признавалась в личном блоге, что давно заметила у дочери артистические задатки и не стала отговаривать ее от творческой профессии. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы, и ее резюме появилось в базе агентства. По словам знаменитости, у Анны есть все шансы стать талантливой артисткой, и они с экс-мужем готовы ей в этом помогать.

Артисты развелись в 2018 году, а через год он женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса рассказывала в интервью, что дочь много времени проводит с мачехой и она не имеет ничего против их общения. По словам знаменитости, блогер дружелюбно приняла Анну и тепло к ней относится.