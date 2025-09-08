Калеб Лэндри Джонс: Когда мы работали над «Догменом», Люк упоминал разных персонажей, которые меня как актера могли бы заинтересовать. У меня-то самого вообще идей не было. Однажды он посмотрел на меня и говорит: «Может, Дракула? Мне кажется, тебе подойдет!». Я поначалу сомневался: что, правда, Дракула? Мы же уже видели в этой роли Гари Олдмана и Кристофера Ли. Была уже куча отличных Дракул. Ну и Люк не стал продолжать, мы вернулись к «Догмену», были полностью заняты этим фильмом.